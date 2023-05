Visite du Jardin d’Augustin Jardin d’Augustin, 2 juillet 2023, .

Visite du Jardin d’Augustin 2 juillet – 25 août Jardin d’Augustin

Ce jardin à dominante de fleurs sur le pourtour, comprend une petite partie centrale potagère.

Le jardin est très bien situé, et il est ensoleillé toute la journée. En outre, il est le long d’un des principaux accès piétonniers vers le Marché de la Place des Fêtes, et donc un grand nombre de personnes constatent et suivent l’évolution des plantations.

Jardin d’Augustin 6 rue Augustin Thierry 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France http://mpdf.fr/jardin-augustin Ce jardin à dominante de fleurs sur le pourtour, comprend une petite partie centrale potagère. Il dispose de composteurs, d’une eau d’arrosage non traitée (eau de la rivière Ourcq, pompée depuis le Bassin de la Villette), d’un hôtel à insectes et de nichoirs à moineaux. Afin d’informer les visiteurs, de petits signets donnent également le nom des plantes. A la disposition des visiteurs comme des jardiniers, un classeur de fiches botaniques permet de compléter ses connaissances. Statut : jardin partagé Structure gestionnaire : la Maison de la Place des Fêtes Propriétaire: ICF Habitat, bailleur social pour les résidents du 6, 8, 10 rue Augustin Thierry et 33 rue Compans qui viennent y jardiner. Date de création : mai 2015 Superficie : 100 m² de potager et 300m² de jardin d’agrément Nombre d’adhérents ou de jardiniers : 15 Métro Place des Fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:30:00+02:00

2023-08-25T11:00:00+02:00 – 2023-08-25T12:30:00+02:00

jardin partagé