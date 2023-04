Jardin d’artistes Jardin d’artistes Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Val-d'Oise

Jardin d’artistes Jardin d’artistes, 3 juin 2023, Saint-Ouen-l'Aumône. Jardin d’artistes 3 et 4 juin Jardin d’artistes Exposition de dessins et photos

Dessins de Yolande Alexandre;

Photos de Joseph Jago. Jardin d’artistes 2 bis rue Armand-Lecomte 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 06 32 23 87 51 http://passeurs-jago.blogspot.com/ Jardin de curé Proche de la Gare centrale – Parking gratuit à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©joseph jago

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin d'artistes Adresse 2 bis rue Armand-Lecomte 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Ville Saint-Ouen-l'Aumône Departement Val-d'Oise Age max 100 Lieu Ville Jardin d'artistes Saint-Ouen-l'Aumône

Jardin d'artistes Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-l'aumone/

Jardin d’artistes Jardin d’artistes 2023-06-03 was last modified: by Jardin d’artistes Jardin d’artistes Jardin d'artistes 3 juin 2023 Jardin d'artistes Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône

Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise