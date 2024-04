Jardin d’artiste Jardin des Arts Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin d’agrément servant d’écrin à une grange à colombages du XVIIe siècle, où sont exposées les œuvres picturales contemporaines de Jannette Dubouilh. Une pianiste sera présente en intermittence dans les différents jardins ouverts dans le village.

Jardin des Arts 2 l’Aître-Margot, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le « Jardin des Arts » est situé à proximité du Manoir de la Possonnière, lieu de naissance et cadre de l’enfance du poète Pierre de Ronsard. Le site, permet de découvrir une grange à colombages de plus de 100m², du XVIIe siècle attenant à une fermette restaurée.

La conception du jardin de 4000 m² s’est inspirée des tableaux de l’artiste avec ses larges mouvements associés à une palette très délicate des couleurs : sur une surface gazonnée, héritage de la prairie, des allées tracées en courbes souples, dégagent la structure de la grange restaurée dans le respect de son caractère rustique. Le mur, qui clôturait déjà la cour de ferme, avec ses deux piliers en pierre de tuffeau, a été respecté, sobrement habillé de lierre, de treille, de chèvrefeuille, et d’une glycine plus opulente à la toison bleu-mauve, lors de sa floraison printanière. Côté cour, en utilisant le mur de tuffeau, la spirale délicate d’une ammonite et une auge rustique, la fontaine est venue plus tard apporter le chant de son filet d’eau, comme une invitation à prolonger la visite vers la grange-exposition. Itinéraire flêché depuis la place de l’Eglise (D57) à 800 mètres du village, route de Chemillé (D52) – Tours

©Alexandre COCHONNEAU