Concert : l’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours au gré des chants d’oiseaux Jardin d’art et d’essais Normanville Catégories d’Évènement: NORMANVILLE

Seine-Maritime

Concert : l’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours au gré des chants d’oiseaux Jardin d’art et d’essais, 3 juin 2023, Normanville. Concert : l’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours au gré des chants d’oiseaux 3 et 4 juin Jardin d’art et d’essais

Adulte : 7 € – Enfant de 7 à 14 ans : 3 € – gratuit en dessous de 7 ans Chiens interdits – Éviter les poussettes et les fauteuils roulants trop larges pour ne pas écraser les plantes sur les bordures des chemins étroits.

Rendez-vous aux jardins 2023 Jardin d’art et d’essais Route de Fauville, 76640 Normanville Normanville 76640 Seine-Maritime Normandie Sortie n°8 de l’A29, entre Fauville-en-Caux et Ourville. Sortie n°25 de l’A13 (Pont de Brotonne). Gare de Fécamp : bus n°14a. Gare d’Yvetot : bus n°11, n°12 ou n°25. Sentier de grande randonnée GR 211B [{“link”: “https://www.facebook.com/cecile.maitrot/videos/10155665847455834/?t=16”}]

http://www.aisthesie.free.fr Au cœur d’une large vasque, l’exubérance végétale fait de ce jardin le gardien d’une bétoire avalant les eaux pluviales destinées aux sources de la Valmont. Plantes exotiques, dont une collection de bambous et indigènes cohabitent harmonieusement tout en régulant cette zone fraîche et humide. L’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours de mille ans d’organologie, au gré des chants d’oiseaux

Trois musiciens viendront nous présenter leur instrument avant d’en jouer à travers les allées du jardin à la rencontre des oiseaux, nombreux à cette saison des nids :

– Catherine Billoré, joueuse de vielle bien connue des fécampois pour les faire danser au rythme des polkas, valses, scottishs, mazurkas et autres bourrées, nous parlera (samedi uniquement) de son instrument venu du Moyen-Âge, d’abord en soutien au chant religieux, pour très vite devenir profane et animer toutes les fêtes villageoises jusqu’à faire son entrée dans les jardins de la Cour lors des fêtes galantes du XVIIIe siècle. Avec le renouveau de la musique folk des années 1970, la vielle n’a jamais disparue. Elle est devenue très prisée par certains groupes de rock, même si son volume sonore la dispense de tout besoin d’amplification électrique !

– Marino Zappellini est saxophoniste et polyinstrumentiste de tout vent. À l’instar des fanfares-harmonies et des Brass band apparus au XIXe siècle, jouer en marchant ne lui pose pas de problème. Grâce à sa longue pratique de l’improvisation jazz, il saura interférer de loin avec la vielle ainsi qu’avec tous les oiseaux du jardin, au fil des allées, et même entrainer le public jusqu’à la bétoire, telle la légende allemande du joueur de flûte de Hamelin… sans risque de noyade, rassurez-vous, puisqu’elle sera à sec à cette saison !

– Claude-Samuel Levine restera au centre du jardin, sous le préau de la grange, car ses ondes Martenot, apparues au début du XXe siècle avec la fée électrique, ne lui permettent pas de couper le cordon… Mais tous les oiseaux viendront à lui car, en bon élève de Jeanne Loriot, belle-sœur d’Olivier Messiaen ayant transcrit de nombreux chants d’oiseaux, il saura être le parfait exhausteur de ces virtuoses ailés. Vous pouvez en apprécier un aperçu en cliquant sur ce lien :

https://www.facebook.com/cecile.maitrot/videos/10155665847455834/?t=16

Il nous présentera également l’ancêtre des instruments de musique électronique, le thérémine, étrangement dématérialisé, qui demande au joueur une très bonne oreille et une grande concentration spatiale, le moindre mouvement de doigt faisant déraper la fréquence de l’onde. Magique !

Un buffet froid permettra aux convives de rester pour apprécier le mélodieux chant de la grive musicienne qui célèbre fidèlement le lever et le coucher du soleil. Les artistes savent se faire désirer !

Les personnes désireuses de participer à l’atelier de fabrication de flûtes en bambou, prévu le 9 septembre, pourront s’inscrire pour réserver (places limitées à 10 pers.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00 Enluminure sur velin du XVe siècle : Livre d’heures Sforza (détail) 1490. Londres, British Library

Détails Catégories d’Évènement: NORMANVILLE, Seine-Maritime Autres Lieu Jardin d'art et d'essais Adresse Route de Fauville, 76640 Normanville Ville Normanville Age maximum 99 lieuville Jardin d'art et d'essais Normanville Departement Seine-Maritime

Jardin d'art et d'essais Normanville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/normanville/

Concert : l’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours au gré des chants d’oiseaux Jardin d’art et d’essais 2023-06-03 was last modified: by Concert : l’enjoueur De la vielle à roue au Thérémine en passant par le saxophone, un parcours au gré des chants d’oiseaux Jardin d’art et d’essais Jardin d'art et d'essais 3 juin 2023 Jardin d'art et d'essais Normanville Normanville

Normanville Seine-Maritime