Promenade engagée : à la découverte des thématiques environnementales, sociétales et politiques 15 – 17 septembre Jardin d’art Bidon Gratuit jusqu’à 8 ans. 4 € + 8 ans. 7 € adulte. Entrée libre.

Le jardin d’art Bidon est un espace artistique ouvert au public, résultat de plusieurs années de travail.

En vous promenant dans ce jardin, vous découvrirez diverses œuvres et installations qui abordent des thématiques environnementales et sociétales.

Ces créations mettent en évidence les conséquences de la surconsommation, de la production de déchets et de leurs impacts sur l’environnement.

De plus, des sujets politiques sont également abordés à travers des œuvres d’art engagées.

L’aménagement paysager de l’espace est réalisé en utilisant des végétaux graphiques, des pierres, du sable et des espèces herbacées résistantes à la sécheresse.

L’eau est également présente grâce à des bassins où des plantes aquatiques créent un contraste avec l’univers minéral.

Jardin d’art Bidon 20 chemin de Cayrols, 81170 Livers-Cazelles Livers-Cazelles 81170 Tarn Occitanie https://www.didierperthuison.fr Installé sur un terrain caillouteux du causse, le jardin d’Art Bidon mêle installations questionnantes et espace paysager. Les œuvres présentées ici sont une invitation à réfléchir sur l’impact de l’humain sur son environnement, mais aussi sur des thèmes politiques. Nature et culture sont ainsi rassemblées. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Didier Perthuison