Visite d’un jardin bucolique d’inspiration japonaise 16 et 17 septembre Jardin d’Arsac Gratuit. Entrée libre. Durée de la visite guidée : 1h30.

Le jardin se visite lors des journées dédiées et liées à des manifestations nationales comme les « Rendez-vous aux Jardins » ou les « Journées européennes du patrimoine ».

Genviève, propriétaire des lieux : « À 750 mètres d’altitude, nous avons un jardin de pays qui fonctionne sans crainte des hivers, sans irrigation avec des plantes locales, résistantes et solides, dont certaines ne se retrouvent plus dans la nature. Attentifs au vivant, nous ne cessons de penser le jardin pour le faire durer comme un « terreau familial » pour les générations à venir. »

Lors des Journées européennes du patrimoine 2023, la visite sera libre toute la journée et d’une visite commentée à 15h30.

Jardin d’Arsac 1 Arsac, 19200 Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 33 62 86 99 http://jardindarsac.canalblog.com/ https://www.facebook.com/jardindarsac/ Autour d’une ancienne grange d’habitation auvergnate, profitez de ce beau jardin architecturé sur près de 7 000 m2, conçu dans un camaïeu de gris, verts et bleus. Les treize différentes scènes paysagères se situent de part et d’autre d’un parterre central bordé de buis. On les découvre au fur et à mesure de la promenade qui se termine par un étonnant jardin d’inspiration japonaise. Des éléments familiers prennent valeur de décoration par de délicates mises en scènes tour à tour poétiques, ludiques et historiques. Parking à proximité pour automobiles et cars.

