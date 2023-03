« Notes en l’air », balade au jardin d’Arsac et mobiles sonores à découvrir Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux Catégories d’Évènement: Corrèze

« Notes en l’air », balade au jardin d’Arsac et mobiles sonores à découvrir Jardin d’Arsac, 3 juin 2023, Saint-Fréjoux. « Notes en l’air », balade au jardin d’Arsac et mobiles sonores à découvrir 3 et 4 juin Jardin d’Arsac Entrée libre et gratuite. Balade au jardin d’Arsac. Un jardin « de pays », adapté au territoire de moyenne montagne, près du Plateau de Millevaches, avec des plantes solides résistant aux froids et aux étés secs, des plantes des fossés, une main douce pour la maintenance : pas d’arrosage, compost, méthodes respectueuses de la nature, place laissée aux semis spontanés. Dans le thème 2023 des Rendez-vous aux Jardins, des mobiles sonores seront créés et à découvrir au fil des 13 espaces du jardin.

Visite guidée à 15h30. Jardin d’Arsac Arsac, 19200 Saint-Fréjoux, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 33 62 86 99 http://www.jardindarsac.canalblog.com Au bout du chemin, un paradis : jardin d’agrément architecturé, commencé il y a plus de 30 ans par des passionnés, composé de 13 zones ayant chacune leur caractère, conçu dans un camaïeu de gris, verts, et bleus, d’une grande unité reposante. De vieux arbres, de l’herbe, des haies variées, des plantes locales et traditionnelles typiques de la Haute Corrèze ont été conservés. Délicates mises en scènes. Le jardin « japonais » est étonnant. Chacun trouvera un intérêt à la promenade, petits ou grands, jardiniers ou simples promeneurs goûtant au calme et au charme du lieu. On peut même y dormir, dans de charmantes chambres d’hôtes. Superficie : 7 000 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

