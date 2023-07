L’impératrice monte le son ! Jardin Darralde Eaux-Bonnes, 23 août 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Dans l’ancien Casino des Eaux-Bonnes, pénétrez dans ce majestueux bâtiment chargé d’histoire(s) pour profiter de concert live de groupes de la vallée et des alentours..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Jardin Darralde

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the former Casino des Eaux-Bonnes, step inside this majestic building steeped in history to enjoy live concerts by bands from the valley and surrounding area.

En el antiguo Casino des Eaux-Bonnes, entre en este majestuoso edificio cargado de historia para disfrutar de conciertos en directo de grupos del valle y sus alrededores.

Im ehemaligen Casino von Eaux-Bonnes können Sie dieses majestätische, geschichtsträchtige Gebäude betreten und Live-Konzerte von Bands aus dem Tal und der Umgebung genießen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées