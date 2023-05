La Montagne et Les Pyrénéistes Jardin Darralde, 13 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Durant la journée, des activités variées seront proposées aux petits et aux grands pour découvrir la montagne et les Pyrénéistes. Les plus sportifs et aventureux pourront s’essayer à la course d’orientation en plein air.

En fin de journée, vous pourrez admirer le ciel s’illuminer de couleurs lors d’un feu d’artifice (22h30) et profiter d’un concert qui clôturera cette journée en beauté..

2023-07-13

Jardin Darralde

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the day, a variety of activities will be on offer for young and old to discover the mountains and the Pyrenees. The more adventurous can try their hand at outdoor orienteering.

At the end of the day, you can watch the sky light up with color during a fireworks display (10:30 pm) and enjoy a concert to bring the day to a close.

Durante el día, se ofrecerán diversas actividades para que grandes y pequeños descubran las montañas y los Pirineos. Los más deportistas y aventureros podrán probar la orientación al aire libre.

Al final de la jornada, podrá ver cómo el cielo se ilumina de colores con los fuegos artificiales (22:30 h) y disfrutar de un concierto para cerrar el día por todo lo alto.

Den ganzen Tag über werden verschiedene Aktivitäten für Groß und Klein angeboten, um die Berge und die Pyrenäenbewohner zu entdecken. Die sportlichsten und abenteuerlustigsten unter Ihnen können sich an einem Orientierungslauf im Freien versuchen.

Am Ende des Tages können Sie den Himmel bei einem Feuerwerk (22:30 Uhr) in bunten Farben erstrahlen sehen und ein Konzert genießen, das den Tag abrundet.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées