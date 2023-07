Découvrez le semeur de son Jardin d’altitude du Haut Chitelet Xonrupt-Longemer, 17 septembre 2023, Xonrupt-Longemer.

Découvrez le semeur de son Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin d’altitude du Haut Chitelet Entrée libre

L’objectif est de faire découvrir la nature sous l’angle du sonore. Les sons de la nature pour communiquer et faire valoir la biodiversité minérale, végétale, animale et humaine.

L’atelier consiste en la démonstration et la découverte de sons enchanteurs à partir de plantes dites à sons. Fabrication de appeaux pour imiter des chants d’oiseaux à partir de noyaux, graines, tiges, feuilles…

Jardin d’altitude du Haut Chitelet 88400 Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est 03 29 63 31 46 https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-du-haut-chitelet Dans un cadre naturel, à 1 228 m d’altitude, le jardin du Haut-Chitelet présente plus de 2 500 plantes alpines des différentes régions montagneuses du monde. Une partie de la tourbière et de la hêtraie d’altitude est aménagée et permet la découverte de ces deux milieux originaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Christophe Costeceque