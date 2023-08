Visite guidée d’Aqualude Jardin d’Allard Montbrison Catégories d’Évènement: Loire

Montbrison Visite guidée d’Aqualude Jardin d’Allard Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison. Visite guidée d’Aqualude Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Jardin d’Allard Entrée sur inscription (nombre de personnes limité à 10 par visite) Immergez-vous dans les locaux techniques de la piscine Aqualude… Jardin d’Allard 4 avenue d’Allard Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.loireforez.fr/actualite/natures-vivantes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 © Loirie Forez agglomération Détails Catégories d’Évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Jardin d'Allard Adresse 4 avenue d'Allard Montbrison Ville Montbrison Departement Loire Lieu Ville Jardin d'Allard Montbrison latitude longitude 45.607289;4.058999

Jardin d'Allard Montbrison Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrison/