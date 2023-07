Ca carillonne à la Cathédrale Jardin d’Albane Rouen, 22 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

En haut de la tour Saint-Romain, le carillonneur de la Cathédrale vous fera découvrir, avec un guide, le fabuleux carillon et ses 64 cloches. Entièrement restauré, c’est le plus imposant de France. Une expérience patrimoniale et musicale des plus singulières.

Visite guidée suivie d’une audition musicale de 30 minutes..

2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. .

Jardin d’Albane Rue Georges Lanfry, Rouen, France

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



At the top of the Saint-Romain tower, the carillonneur of the Cathedral will make you discover, with a guide, the fabulous carillon and its 64 bells. Entirely restored, it is the most imposing in France. A unique heritage and musical experience.

Guided tour followed by a 30-minute musical audition.

En lo alto de la torre Saint-Romain, el carillonero de la catedral le mostrará, acompañado de un guía, el fabuloso carillón y sus 64 campanas. Totalmente restaurado, es el más grande de Francia. Una experiencia patrimonial y musical única.

Visita guiada seguida de una audición musical de 30 minutos.

Auf der Spitze des Turms Saint-Romain zeigt Ihnen der Carillonneur der Kathedrale mit einem Führer das fabelhafte Glockenspiel mit seinen 64 Glocken. Es wurde vollständig restauriert und ist das imposanteste Glockenspiel Frankreichs. Eine einzigartige Erfahrung des Kulturerbes und der Musik.

Auf die Führung folgt ein 30-minütiges musikalisches Vorspiel.

Mise à jour le 2023-03-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche