Chantons sous les cloches – Karaoké carillonné à la Cathédrale Jardin d’Albane Rouen, 3 février 2024, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-03 11:30:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Chaque premier samedi du mois, la place de la Cathédrale s’anime aux sons du carillon et de ses 64 cloches. Il invite à pousser la chansonnette pendant 30 minutes sur des airs populaires..

Chaque premier samedi du mois, la place de la Cathédrale s’anime aux sons du carillon et de ses 64 cloches. Il invite à pousser la chansonnette pendant 30 minutes sur des airs populaires.

Chaque premier samedi du mois, la place de la Cathédrale s’anime aux sons du carillon et de ses 64 cloches. Il invite à pousser la chansonnette pendant 30 minutes sur des airs populaires.

.

Jardin d’Albane Rue Georges Lanfry, Rouen, France

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES