Jardin d’Afrique L’Institut du Monde Arabe, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 18h30 à 21h35

.Tout public. payant

Présentation d’ouvrage libre sur réservation.

Concert à 20h payant

Entièrement financé et créé par l’artiste Rachid Koraïchi à Zarzis en Tunisie, le « Jardin d’Afrique » est un cimetière qui donne une sépulture aux migrants subsahariens morts lors d’un naufrage en Méditerranée. L’IMA rend hommage à cette œuvre majeure à travers une rencontre avec Rachid Koraïchi autour de son ouvrage éponyme et d’un concert, en création mondiale d’une commande des Illuminations au compositeur Benjamin Attahir, conçue en écho au « Jardin d’Afrique ».

À 18h30 | Présentation d’ouvrages

Salle du Haut Conseil (niveau 9)

Entrée libre sur réservation

Le Jardin d’Afrique (éd. Al Manar) livret du concert de l’ensemble Les Illuminations, d’Isabelle Junca et Aurélie Allexandre d’Albronn

Un livre à quatre mains, celles d’Isabelle Junca et d’Aurélie Alexandre d’Albronn, en hommage au plasticien Rachid Koraïchi : un livre devenu livret de l’oratorio composé par Benjamin Attahir.

Présentation par Isabelle Junca

Jardin d’Afrique (éd. Rose Issa Projects) de Rachid Koraïchi

Le « Jardin d’Afrique » de l’artiste, sculpteur et urbaniste Rachid Koraïchi répond à la nécessité de donner une sépulture digne à tous les migrants qui s’échouent sur les plages de Zarzis, au sud de la Tunisie. Depuis des années, leurs corps étaient mis à la décharge publique. L’artiste a souhaité leur créer une dernière demeure comme un palais, une oeuvre d’art, afin que ce lieu devienne un mémorial où les proches et les familles puissent venir se recueillir et leur rendre un dernier hommage.

Discussion entre Rachid Koraïchi et Rose Issa, commissaire d’exposition, écrivaine et éditrice de l’ouvrage Jardin d’Afrique suivie d’une signature de son livre par Rachid Koraïchi.

À 20h | Concert

Auditorium (niveau -2)

12€ / 16€ / 20€

Première mondiale, Le Jardin d’Afrique est une création musicale originale en hommage aux « étoiles filantes » du cimetière œcuménique de l’artiste et philanthrope international Rachid Koraïchi. Ce lieu de recueillement, situé à Zarzis en Tunisie, démontre la force politique de l’art qui transcende l’horreur et éclaire les consciences.

Le compositeur Benjamin Attahir, prix Sacem 2022, saisi par l’urgence, a répondu à l’invitation des Illuminations en composant cette œuvre pour trois violoncelles et voix de femme, d’après un livret d’Isabelle Junca et Aurélie Allexandre d’Albronn où les mots font écho aux voix des migrants vivants.

« La musique est ce langage sans frontière, à la portée universelle, pouvant faire entendre cette douleur qui nous concerne tous et qui hurle dans le vide. » Benjamin Attahir

Distribution :

Benjamin Attahir | compositeur

Isabelle Junca et Aurélie Allexandre d’Albronn | livret

Ensemble Les Illuminations :

Raquel Camarinha | soprano

Aurélie Alexandre d’Albronn, Justine Metral et Hanna Salzenstein | violoncelle

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/jardin-d-afrique https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=102055514150

DR