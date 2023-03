JARDIN D’ACCLIMATATION Pass Liberté JARDIN D’ACCLIMATATION, 10 janvier 2023, PARIS.

JARDIN D’ACCLIMATATION Pass Liberté JARDIN D’ACCLIMATATION. Un spectacle à la date du 2023-01-10 à 00:00 (2023-01-10 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

Valable 364 jours à partir du lendemain de l’achat Contremarque à échanger à la caisse à l’intérieur du parc Accès illimité aux attractions TOUS AU JARDIN D’ACCLIMATATION EN 2023Venez découvrir ou redécouvrir le Jardin d’Acclimatation, véritable « poumon vert » situé à Paris, à la lisière du Bois de Boulogne et à seulement quelques minutes à pied de la ligne 1 du métro (station Sablons). A proximité immédiate de la Fondation Louis Vuitton, notre parc napoléonien est ouvert 365 jours par an et vous accueille avec :- Ses 42 attractions et manèges,- Ses 18 hectares de nature et promenade,- Ses 450 animaux et oiseaux à observer, approcher et connaître- Ses 16 restaurants, kiosques et foodtrucks aux ambiances différentes pour s’adapter à tous les goûts et toutes les enviesEn 2023, retrouvez nos incontournables manèges pour petits et grands, parmi lesquels la Toupie inaugurée en 2022 et nos indémodables roller-coasters comme Les Speed Rockets, Les Souris Mécaniques ou la Machine à Vapeur.Découvrez également les animations (parades, chasse aux œufs, fête indienne Holi), spectacles (Comédie Musicale, Festival de la Magie, …) et concerts (La Garde Républicaine, la musique de la Légion Etrangère, …) que nous vous réservons au cours de l’année pour un jardin vivant et différent chaque jour.Le Jardin d’Acclimatation est ouvert 365 jours par an.CONDITIONS D’ACHAT :Billet valable 364 jours, dès le lendemain de la date d’achat.Contremarque à échanger aux caisses des manèges de l’Empereur (à l’intérieur du parc).Le pass donne droit à l’entrée et à l’accès illimité aux attractions. Les activités animalières, les stands de jeux et le spectacle du Théâtre Rouge ne sont pas inclus dans cette offre.Tarif unique valable pour les enfants et les adultes.Toute sortie du Jardin est définitive.Gratuit pour les moins de 80 cm ( accès au jardin hors attractions). HORAIRESDu lundi au vendredi de 10h00 à 18h00Samedis et dimanches de 10h00 à 19h00La file d’attente des attractions ferme une demi-heure avant la fermeture des grilles du parc. JARDIN D’ACCLIMATATION

Votre billet est ici

JARDIN D’ACCLIMATATION PARIS Bois de Boulogne Paris

Valable 364 jours à partir du lendemain de l’achat Contremarque à échanger à la caisse à l’intérieur du parc Accès illimité aux attractions

TOUS AU JARDIN D’ACCLIMATATION EN 2023

Venez découvrir ou redécouvrir le Jardin d’Acclimatation, véritable « poumon vert » situé à Paris, à la lisière du Bois de Boulogne et à seulement quelques minutes à pied de la ligne 1 du métro (station Sablons). A proximité immédiate de la Fondation Louis Vuitton, notre parc napoléonien est ouvert 365 jours par an et vous accueille avec :

– Ses 42 attractions et manèges,

– Ses 18 hectares de nature et promenade,

– Ses 450 animaux et oiseaux à observer, approcher et connaître

– Ses 16 restaurants, kiosques et foodtrucks aux ambiances différentes pour s’adapter à tous les goûts et toutes les envies

En 2023, retrouvez nos incontournables manèges pour petits et grands, parmi lesquels la Toupie inaugurée en 2022 et nos indémodables roller-coasters comme Les Speed Rockets, Les Souris Mécaniques ou la Machine à Vapeur.

Découvrez également les animations (parades, chasse aux œufs, fête indienne Holi), spectacles (Comédie Musicale, Festival de la Magie, …) et concerts (La Garde Républicaine, la musique de la Légion Etrangère, …) que nous vous réservons au cours de l’année pour un jardin vivant et différent chaque jour.

Le Jardin d’Acclimatation est ouvert 365 jours par an.

CONDITIONS D’ACHAT :

Billet valable 364 jours, dès le lendemain de la date d’achat.

Contremarque à échanger aux caisses des manèges de l’Empereur (à l’intérieur du parc).

Le pass donne droit à l’entrée et à l’accès illimité aux attractions. Les activités animalières, les stands de jeux et le spectacle du Théâtre Rouge ne sont pas inclus dans cette offre.

Tarif unique valable pour les enfants et les adultes.

Toute sortie du Jardin est définitive.

Gratuit pour les moins de 80 cm ( accès au jardin hors attractions).

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

Samedis et dimanches de 10h00 à 19h00

La file d’attente des attractions ferme une demi-heure avant la fermeture des grilles du parc.

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici