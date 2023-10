Sortie nature à Toulon avec la LPO – Oiseaux, rongeurs… Tout sur les mal aimés de nos quartiers Jardin d’acclimatation, Littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var Sortie nature à Toulon avec la LPO – Oiseaux, rongeurs… Tout sur les mal aimés de nos quartiers Jardin d’acclimatation, Littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Toulon, 8 novembre 2023, Toulon. Sortie nature à Toulon avec la LPO – Oiseaux, rongeurs… Tout sur les mal aimés de nos quartiers Mercredi 8 novembre, 15h00 Jardin d’acclimatation, Littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Gratuit. Sur réservation auprès de charlotte.springaux@lpo.fr. Intéressons nous à ces mal aimés, qui pourtant rendent bien des services à notre chère biodiversité.

Ces sorties sont assurées par une animatrice de la LPO PACA.

Durée : 2h

Activité organisée par LPO PACA – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nature-a-toulon-avec-la-lpo-oiseaux-rongeurs-tout-sur

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

