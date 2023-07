Théâtre ambulant Chopalovitch – les Coriaces jardin Corbinière Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Théâtre ambulant Chopalovitch – les Coriaces
Vendredi 28 juillet, 18h00
jardin Corbinière
Des situations inhabituelles, des personnages haut-en-couleurs. Ils n'avaient pas envisagé que leurs chemins se croiseraient…

Nous sommes dans une ville serbe sous l’occupation nazie. Une troupe de théâtre s’y pose pour jouer les Brigands de Schiller. Incompréhension des habitants opprimés face à la vie de ces saltimbanques. Avec un sbire aussi bête que mauvais, l’occupant saisit une nouvelle occasion de montrer son autorité. Un des acteurs, Philippe, dit « je me dresserai, opprimé, brisé, terrassé, avec mon épée en bois contre les armées d’acier ».

De la dureté mais aussi beaucoup de drôlerie !

Diverses personnes ont rejoint cet été l’équipe des Coriaces pour 3 semaines de répétitions et 6 représentations gratuites en extérieur à Rennes. Avec le soutien du Ministère de la culture – un Été culturel, en partenariat avec le Collectif d’animation du centre ville, la Maison de quartier de Villejean, la Salle du jeu de paume. jardin Corbinière 49 rue Jules Lallemand Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne http://lescoriaces.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

