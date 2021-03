Paris Maison Paris Nature Paris Jardin contemporain au fil du temps : le parc de Bercy Maison Paris Nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visioconférence Sur 14 hectares, le parc de Bercy, achevé en 1997, témoigne de l’activité passée du commerce du vin. Les entrepôts, les rails dévoilent cette histoire parmi les 200 arbres centenaires conservés dans l’aménagement du parc. Cette conférence présente le Bercy d’autrefois et le parc au fil du temps avec ses prairies, parterres et jardin romantique qui accueillent aussi une grande diversité d’habitats pour la faune et la flore. En direct depuis chez vous : Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

