Jardin conté Truchtersheim, mercredi 24 avril 2024.

En partenariat avec la Maison du Kochersberg et dans le cadre de l’exposition Jardin, passion , venez passer un moment convivial et créatif au musée. Au programme visite guidée de l’exposition, racontée potagère et bricolage fleuri ! L’univers du jardin et ses habitants n’auront plus de secrets pour vous !

Enfants de 3 à 7 ans accompagnés, sur inscription à partir du 12 mars.

Pour plus d’informations contactez la MIK via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59. 0 EUR.

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est kolibris@kochersberg.fr

