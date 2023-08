Visite libre jardin conservatoire des plantes tinctoriales de Lauris Jardin conservatoire des plantes tinctoriales Lauris, 16 septembre 2023, Lauris.

Visite libre jardin conservatoire des plantes tinctoriales de Lauris 16 et 17 septembre Jardin conservatoire des plantes tinctoriales visite guidée sur inscription

Jardin conservatoire des plantes tinctoriales Place du Portail 84360 Lauris Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 84 35 72 97 https://www.lauris.fr/fr/jardin-des-plantes-tinctoriales [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 25 21 99 »}] Unique en Europe, le jardin conservatoire est consacré aux plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, la cosmétique et l’alimentation, il propose un parcours éducatif et bucolique à la découverte des plantes tinctoriales et offre une vue panoramique imprenable sur la vallée de la Durance.

Le Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales de Lauris est un jardin botanique, unique en Europe, il est entièrement consacré aux plantes tinctoriales.

Un parcours aménagé le long de 50 carrés thématiques permet de découvrir plus de 300 variétés de plantes aux pouvoirs colorants cultivées traditionnellement en Europe et sur tous les continents. Le jardinier botaniste, responsable du jardin, est un passionné de la première heure.

Perché sur les terrasses du Château de Lauris (datant du XVIIIème, inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques) et en surplomb de la Vallée de la Durance, ces jardins en terrasse ont obtenu le label « Jardin Remarquable ».

Une association de bénévoles passionnés organise des visites guidées d’environ une heure. Le jardin accueille régulièrement des spectacles, des animations et des ateliers d’initiations ainsi que les formations (professionnelles) à la teinture végétale de la SCOP Couleur Garance (https://couleur-garance.com/) Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

