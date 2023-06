Les Siestes Électroniques Jardin Compans-Caffarelli Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les Siestes Électroniques Jardin Compans-Caffarelli Toulouse, 29 juin 2023, Toulouse. Les Siestes Électroniques 29 juin – 2 juillet Jardin Compans-Caffarelli Entrée libre Les Siestes Électroniques à Toulouse En 2023, Les Siestes Électroniques célèbreront leurs 21 ans à Toulouse au jardin de Compans-Caffarelli, du 29 juin au 2 juillet. Programmation Jeudi 29 juin Scène « Lac » : À 19h – LEYA

À 20h – Alto Fuero Vendredi 30 juin Scène « Lac » : À 19h – François J. Bonnet + Stephen O’Malley

À 20h – ABADIR * Samedi 1er juillet Scène « Clairière » : À 17h – Eugène Blove

À 18h – Mihalis Shammas * Scène « Lac » : À 19h – Bendik Giske

À 20h – Evita Manji *

À 21h – special guest dj Dimanche 2 juillet Scène « Clairière » : À 17h – Vica Pacheco *

À 18h – Mabe Fratti Scène « Lac » : À 18h45 – Bella Báguena *

À 19h30 – e l e m e n t

Plus d'information Consulter le site web du festival * Concerts organisés dans le cadre de la plateforme SHAPE+, qui œuvre pour les musiques innovantes et l'art interdisciplinaire, cofinancée par l'Union Européenne. Jardin Compans-Caffarelli Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli

