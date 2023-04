Visite du jardin Jardin communal floral et potager Dr. Arouète Braine-l'Alleud Catégories d’Évènement: Braine-l'Alleud

Visite du jardin Jardin communal floral et potager Dr. Arouète, 2 juin 2023, Braine-l'Alleud. Visite du jardin 2 – 4 juin Jardin communal floral et potager Dr. Arouète Jardin partagé en 40 parcelles florales et potagères entourées de murs et d’allées en dolomie hébergeant un rucher .

Activités proposées :

• Exposé de la vie d’un rucher par l’apiculteur professionnel du jardin . (uniquement le dimanche de 14h à 16h) ;

• Lecture de contes traditionnels en musique (violon) à destination d’un public familial (collaboration avec la bibliothèque de BL’A). Jardin communal floral et potager Dr. Arouète Rue des Mésanges Bleues, 55 Braine-l’Alleud 1420 Braine-l’Alleud Nivelles Brabant wallon 0474 81 02 34 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

