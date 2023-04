Concert au jardin avec Douar Trio Jardin collectif « Jardinons ensemble », 3 juin 2023, Villefontaine.

Concert au jardin avec Douar Trio Samedi 3 juin, 20h30 Jardin collectif « Jardinons ensemble »

Un trio de clarinette basse, oud et contrebasse

DOUAR [dwa:R]: Le village en arabe, la terre en breton.

À l’image de ce mot qui permet de s’exprimer dans deux langues, DOUAR Trio puise dans la terre des traditions musicales pour inventer un Jazz-oriental, moderne et aérien, comme on tisse un lien entre les cultures et les Hommes.

Touchés par la musique d’Anouar BRAHEM, d’Henri TEXIER, d’Avishai COHEN et de nombreux autres artisans du métissage musical, ils créent ensemble un espace acoustique sans artifice dans lequel peut s’exprimer pleinement la richesse des timbres de leurs instruments, mariant leurs sons faits de souffle et de bois. Au fil des mélodies intérieures et des boucles hypnotiques, des improvisations et des rythmes de danse, la musique de DOUAR Trio déroule ses histoires comme dans un conte qui se serait passé de mots pour laisser s’exprimer la langue des instruments.

On embarque alors pour un voyage intime, chargé d’émotions sincères et dont on revient avec le souvenir d’un ailleurs mais aussi avec le sentiment étrange de s’être retrouvé.

Jardin collectif « Jardinons ensemble » Étang de Vaugelas, 38090 Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 ha, aménagé dans un écrin de verdure au bord de l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, cultures maraîchères, verger conservatoire et dimension écologique marquée. Croisement boulevard de Villefontaine et RD 36, accès gare de la Verpillière et bus Ruban, arrêt « gare routière ». Pistes cyclables « Etang de Vaugelas ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:30:00+02:00

