Ateliers jeunes publics et familles Jardin collectif « Jardinons ensemble » Villefontaine Catégories d’Évènement: Isère

Villefontaine

Ateliers jeunes publics et familles Jardin collectif « Jardinons ensemble », 3 juin 2023, Villefontaine. Ateliers jeunes publics et familles 3 et 4 juin Jardin collectif « Jardinons ensemble » Des ateliers tous publics proposés par les jardinières et jardiniers du jardin collectif de Vaugelas, pour créer à partir des éléments naturels, fabriquer quelques sifflets, découvrir les trésors du jardin… Jardin collectif « Jardinons ensemble » Étang de Vaugelas, 38090 Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 ha, aménagé dans un écrin de verdure au bord de l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, cultures maraîchères, verger conservatoire et dimension écologique marquée. Croisement boulevard de Villefontaine et RD 36, accès gare de la Verpillière et bus Ruban, arrêt « gare routière ». Pistes cyclables « Etang de Vaugelas ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©mairie de villefontaine

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Villefontaine Autres Lieu Jardin collectif « Jardinons ensemble » Adresse Étang de Vaugelas, 38090 Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Villefontaine Departement Isère Lieu Ville Jardin collectif « Jardinons ensemble » Villefontaine

Jardin collectif « Jardinons ensemble » Villefontaine Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefontaine/

Ateliers jeunes publics et familles Jardin collectif « Jardinons ensemble » 2023-06-03 was last modified: by Ateliers jeunes publics et familles Jardin collectif « Jardinons ensemble » Jardin collectif « Jardinons ensemble » 3 juin 2023 Jardin collectif « Jardinons ensemble » Villefontaine Villefontaine

Villefontaine Isère