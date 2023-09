Rando poussettes et bâtons Jardin Collectif Égletons, 6 octobre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Randonnée accessible aux poussettes et aux marcheurs débutants alliant l’environnement et l’intergénération.

Gratuit. De 10h à 12h. Départ depuis le jardin collectif.

Renseignements : assomlap@gmail.com.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 12:00:00. .

Jardin Collectif Route de Sarran

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stroller- and beginner-friendly hike combining environment and intergeneration.

Free admission. From 10am to 12pm. Departure from the community garden.

Information: assomlap@gmail.com

Un paseo accesible para cochecitos de niños y principiantes, que combina el medio ambiente y las actividades intergeneracionales.

Entrada gratuita. De 10 a 12 h. Salida desde el jardín comunitario.

Información: assomlap@gmail.com

Eine Wanderung, die auch für Kinderwagen und Anfänger geeignet ist und die Umwelt und die Generationen verbindet.

Die Teilnahme ist kostenlos. Von 10 Uhr bis 12 Uhr. Start vom Gemeinschaftsgarten aus.

Informationen: assomlap@gmail.com

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières