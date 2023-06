Cléry en Transition – Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin Cléry en transition Clery-saint-andre, 11 juin 2023, Clery-saint-andre.

Cléry en Transition – Bienvenue dans mon jardin au naturel Dimanche 11 juin, 14h00 Jardin Cléry en transition Voir http://www.cleryentransition.fr/

L’association Cléry en Transition vous invite à découvrir son jardin partagé expérimental en cours de création. Cette année, découvrez une exposition d’œuvres artistiques et participez à des ateliers de réparation de vélo.

Les 10 et 11 juin a lieu la 13e édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Loiret Nature Environnement souhaite favoriser les rencontres entre jardiniers afin de faire connaître et encourager les pratiques de jardinage « au naturel ».

Découvrez les techniques et astuces de chacun pour respecter la ressource en eau, l’environnement et la santé.

Jardin Cléry en transition 9 Rue du Buisson, Clery-saint-andre Clery-saint-andre [{« type »: « link », « value »: « http://www.cleryentransition.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

FMACEN045V506R7T

LNE