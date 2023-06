Opéra Déconfiné Jardin Clara Zetkin Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Opéra Déconfiné Jardin Clara Zetkin Paris, 14 juin 2023, Paris. Opéra Déconfiné 14 juin – 19 juillet, les mercredis Jardin Clara Zetkin Opéra Déconfiné c’est l’opéra juste en bas de chez vous.

Si tu ne viens pas à l’opéra, l’opéra vient à toi.

Découvrez des extraits thématiques d’opéra Jardin Clara Zetkin 21 avenue Boutroux 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T17:30:00+02:00 – 2023-06-14T18:00:00+02:00

2023-07-19T17:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00 ©calms Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin Clara Zetkin Adresse 21 avenue Boutroux 75013 Paris Ville Paris Lieu Ville Jardin Clara Zetkin Paris

Jardin Clara Zetkin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Opéra Déconfiné Jardin Clara Zetkin Paris 2023-06-14 was last modified: by Opéra Déconfiné Jardin Clara Zetkin Paris Jardin Clara Zetkin Paris 14 juin 2023