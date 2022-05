Jardin “Chez Dominique et Daniel” Jardin de Dominique et Daniel Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Jardin “Chez Dominique et Daniel” Jardin de Dominique et Daniel, 4 juin 2022, Valmondois. Jardin “Chez Dominique et Daniel”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Dominique et Daniel

Ce sont sans doute les plans inclinés de ce jardin boisé de 1500 m2 qui en font un espace singulier et attachant. La maison occupe une partie d’une ancienne ferme du 19ième siècle tenue par des émigrés russes, qui abrita, selon les souvenirs d’Antoine Duhamel, un élevage de poussins. Ce lieu pour tondeuse sportive aime pêle mêle rose, chats, pivoines, chevreuils, hydrangéas et hérissons, musiciens ou plantes vivaces, et d’autres oiseaux amis du jour ou de la nuit Artistes exposées : La miss terre rieuse (Céramiste) La fée railleuse (Sculptrice sur fer) Jardin de Dominique et Daniel 4 chemin de la frette 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Jardin de Dominique et Daniel Adresse 4 chemin de la frette 95760 Valmondois Ville Valmondois lieuville Jardin de Dominique et Daniel Valmondois Departement Val-d'Oise

Jardin de Dominique et Daniel Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Jardin “Chez Dominique et Daniel” Jardin de Dominique et Daniel 2022-06-04 was last modified: by Jardin “Chez Dominique et Daniel” Jardin de Dominique et Daniel Jardin de Dominique et Daniel 4 juin 2022 Jardin de Dominique et Daniel Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise