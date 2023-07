Bibliothèque de rue Jardin chateaubriand Tours, 11 juillet 2023, Tours.

Bibliothèque de rue 11 – 21 juillet Jardin chateaubriand

Des lectrices et lecteurs installent dans la rue, tapis, transats, camionnette littéraire et valises de livres et racontent des histoires, pour les tout-petits et les très grands.

Jardin chateaubriand 4 rue d’Armentières 37000 Tours Tours 37100 Europe Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/255-jardin-chateaubriand.htm Jardin public avec jeux pour enfants, bancs, brumisateurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:30:00+02:00

2023-07-21T15:30:00+02:00 – 2023-07-21T19:30:00+02:00