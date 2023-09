Cet évènement est passé Vernissage de l’exposition photographique au jardin Charles Gaou « Regards croisés sur le Patrimoine Vivant » par J. Roume et C. Maurinot Jardin Charles Gaou Brignoles Catégories d’Évènement: Brignoles

Var Vernissage de l’exposition photographique au jardin Charles Gaou « Regards croisés sur le Patrimoine Vivant » par J. Roume et C. Maurinot Jardin Charles Gaou Brignoles, 15 septembre 2023, Brignoles. Vernissage de l’exposition photographique au jardin Charles Gaou « Regards croisés sur le Patrimoine Vivant » par J. Roume et C. Maurinot Vendredi 15 septembre, 17h30 Jardin Charles Gaou Entrée libre Vernissage de l’exposition photographique au jardin Charles Gaou « Regards croisés sur le Patrimoine Vivant ». Rencontre avec les photographes Johanna Roume et Christelle Maurinot dans le jardin, suivie d’un verre offert à l’espace Gavoty.

Deux séries photographiques sélectionnées suite à l’appel à candidatures lancé par la Ville de Brignoles : « LES SCULPTURES DE ALI S. » de Johanna Roume, reportage intimiste sur un artisan d’art et « RUES & RUELLES DE BRIGNOLES » par Christelle Maurinot, série mettant en lumière le charme de la vielle ville dans une ambiance mystérieuse. Jardin Charles Gaou Rue des Bains 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Brignoles, Var

Lieu
Jardin Charles Gaou

Adresse
Rue des Bains 83170 Brignoles

Ville
Brignoles

Departement
Var

