Visite d’un jardin chablisien Jardin chablisien particulier Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

Visite d’un jardin chablisien Jardin chablisien particulier, 2 juin 2023, Chablis. Visite d’un jardin chablisien 2 et 3 juin Jardin chablisien particulier Entrée libre Découvrez ce joli jardin privé, agrémenté d’un mélange d’arbustes de fleurs et de différentes essences. Jardin chablisien particulier 38 Rue de Reugny 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00 © Ginette Bethery

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Jardin chablisien particulier Adresse 38 Rue de Reugny 89800 Chablis Ville Chablis Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Jardin chablisien particulier Chablis

Jardin chablisien particulier Chablis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chablis/

Visite d’un jardin chablisien Jardin chablisien particulier 2023-06-02 was last modified: by Visite d’un jardin chablisien Jardin chablisien particulier Jardin chablisien particulier 2 juin 2023 Chablis Jardin chablisien particulier Chablis

Chablis Yonne