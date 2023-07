Déambulation poétique « On y va » par la Cie Nomorpa Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Déambulation poétique « On y va » par la Cie Nomorpa
Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30
Jardin Camifolia
Chemillé-en-Anjou
Entrée gratuite
Démabulation poétique dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou.

« Une balade, mais aussi un éveil artistique guidé en douceur par nos soins. Avec le sensoriel comme porte d’entrée, nous explorons ensemble notre rapport au vivant. Des cônes de chantier, détournés de leur usage habituel, sortes de totems revisités, valorisent par leurs présences éparses, l’étendue végétale environnante. Ouverts sur nos différents sens, ils nous invitent à écouter autrement, voir différemment, nous transformer… Ils sont comme un clin d’œil à l’univers urbain auquel nous sommes familier·ère.s et questionnent ici la frontière entre naturalité et artificialité dans une zone inattendue. » Compagnie Nomorpa Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 https://www.jardin-camifolia.com/ Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la Vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être.Un panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille, plante emblématique du territoire. Le Jardin Camifolia intègre le service tourisme de la commune de Chemillé-en-Anjou. Élus et agents de la collectivité, ainsi que l’association des Amis du Jardin, concourent au développement de ce site à vocation pédagogique, touristique et scientifique. Parking face à l’accueil, de l’autre côté de la rue Nationale. Gare SNCF à 300m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

