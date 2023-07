Atelier cyanotype Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Atelier cyanotype Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou, 17 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Atelier cyanotype Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin Camifolia Entrée gratuite La vie en bleu. Le cyanotype est un procédé photographique datant du XIXe siècle permettant d’obtenir un tirage photographique bleu de Prusse. Ce procédé est utilisé par les botanistes. L’animateur vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos tirages en cyanotype. Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 https://www.jardin-camifolia.com/ Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la Vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être.Un panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille, plante emblématique du territoire. Le Jardin Camifolia intègre le service tourisme de la commune de Chemillé-en-Anjou. Élus et agents de la collectivité, ainsi que l’association des Amis du Jardin, concourent au développement de ce site à vocation pédagogique, touristique et scientifique. Parking face à l’accueil, de l’autre côté de la rue Nationale. Gare SNCF à 300m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dimanche 17 septembre, 14h00 - 18h00
Jardin Camifolia
1 rue de l'Arzillé
Chemillé-en-Anjou 49120
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

