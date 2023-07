Témoignages de la filière plantes médicinales Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou, 17 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Témoignages de la filière plantes médicinales Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin Camifolia Entrée gratuite

Le Jardin Camifolia, compte parmi les contributeurs au bon fonctionnement de l’activité du Jardin Camifolia, l’association Les Amis du Jardin Camifolia.

Professionnels ou anciens professionnels, les Amis du Jardin Camifolia vous proposent de témoigner sur leur activité professionnelle dans la filière des plantes médicinales, aromatiques et à parfum. Entre savoir-faire, connaissances et anecdotes, vous serez captivés par leur passion et leur envie de partager.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 https://www.jardin-camifolia.com/ Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la Vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être.Un panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille, plante emblématique du territoire.

Le Jardin Camifolia intègre le service tourisme de la commune de Chemillé-en-Anjou. Élus et agents de la collectivité, ainsi que l’association des Amis du Jardin, concourent au développement de ce site à vocation pédagogique, touristique et scientifique. Parking face à l’accueil, de l’autre côté de la rue Nationale. Gare SNCF à 300m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Jardin Camifolia