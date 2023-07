Circuit découverte du patrimoine chemillois avec l’Appli Baludik Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Circuit découverte du patrimoine chemillois avec l'Appli Baludik
16 et 17 septembre
Jardin Camifolia
Chemillé-en-Anjou

Gratuit
Rendez-vous devant l'accueil du Jardin Camifolia et c'est parti pour 2h de jeu de piste (4 km environ) à la recherche de la Sainte-Larme qui a disparu !

Découvrez le patrimoine de Chemillé de manière ludique avec votre téléphone en téléchargeant l’Appli Baludik.

Les étudiants du projet Tourist’Hic et la commune de Chemillé-en-Anjou vous proposent de découvrir les trésors de Chemillé à travers une enquête policière palpitante ! Le commissaire Omille a besoin de votre aide pour résoudre le mystère autour de la disparition de la Sainte-Larme ! Cam vous guidera dans votre aventure ! Bonne chance !

Attention, le parcours n'est pas une boucle, vous arriverez à 10 minutes à pied du point de départ.

Jardin Camifolia
1 rue de l'Arzillé
Chemillé-en-Anjou
49120 Chemillé
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la Vallée de l'Hyrôme, le Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être. Un panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille, plante emblématique du territoire. Le Jardin Camifolia intègre le service tourisme de la commune de Chemillé-en-Anjou. Élus et agents de la collectivité, ainsi que l'association des Amis du Jardin, concourent au développement de ce site à vocation pédagogique, touristique et scientifique.

Parking face à l'accueil, de l'autre côté de la rue Nationale. Gare SNCF à 300m

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00
2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

