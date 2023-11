Atelier-goûter « Décorations » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 23 décembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Le mois de Décembre est synonyme de fêtes et de retrouvailles.

Pour cette occasion, nous vous proposons de venir découvrir quelques idées de décorations à partir d’éléments simples à trouver dans les jardins ou les forêts..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



The month of December is synonymous with festivities and reunions.

For this occasion, we invite you to come and discover some ideas for decorations using simple elements to be found in gardens or forests.

Diciembre es tiempo de fiestas y reencuentros.

Para esta ocasión, le invitamos a venir y descubrir algunas ideas de decoración utilizando elementos sencillos que se pueden encontrar en jardines o bosques.

Der Dezember ist ein Monat der Feste und des Wiedersehens.

Hier finden Sie einige Ideen für Dekorationen mit einfachen Elementen, die Sie in Gärten oder Wäldern finden können.

