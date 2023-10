Atelier : « Comment préparer son sol pour l’hiver » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 2 novembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Dans le cadre des Rencontres d’automne, Plantes et Cie organise la venue de Marc-André Sélosse en partenariat avec le Jardin Bourian. Le célèbre biologiste donnera, le soir, une conférence « Lorsque les champignons nourrissent le sol » à l’Arsénic à Gindou.

A cette occasion, Alexandre, l’animateur du Jardin Bourian, a prévu un atelier : « Comment préparer son sol pour l’hiver ». Ce sera une bonne introduction à la vie du sous-sol dont parlera le conférencier..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



As part of its Rencontres d?automne program, Plantes et Cie is organizing the visit of Marc-André Sélosse in partnership with Jardin Bourian. In the evening, the renowned biologist will give a lecture entitled « When mushrooms feed the soil » at the Arsénic in Gindou.

To mark the occasion, Alexandre, the Jardin Bourian coordinator, has organized a workshop on « How to prepare your soil for winter ». This will be a good introduction to the life of the subsoil, as discussed by the speaker.

En el marco de los Encuentros de otoño, Plantes et Cie organiza, en colaboración con el Jardín Bourian, la visita de Marc-André Sélosse. Por la tarde, el célebre biólogo dará una conferencia titulada « Cuando los hongos alimentan la tierra » en el Arsénic de Gindou.

Para la ocasión, Alexandre, el organizador del Jardín Bourian, ha organizado un taller sobre « Cómo preparar el suelo para el invierno ». Será una buena introducción a la vida del subsuelo, de la que hablará el conferenciante.

Im Rahmen der Herbsttreffen organisiert Plantes et Cie in Zusammenarbeit mit dem Jardin Bourian den Besuch von Marc-André Sélosse. Der berühmte Biologe hält am Abend im Arsénic in Gindou einen Vortrag mit dem Titel « Lorsque les champignons nourrissent le sol » (Wenn Pilze den Boden nähren).

Bei dieser Gelegenheit hat Alexandre, der Betreuer des Jardin Bourian, einen Workshop geplant: « Wie man seinen Boden auf den Winter vorbereitet ». Dies wird eine gute Einführung in das Leben im Untergrund sein, über das der Referent sprechen wird.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cazals-Salviac