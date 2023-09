Fête de la Science : spectacle « Plonger » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 7 octobre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Dans le cadre de la fête de la science, le Jardin Bourian vous propose une performance artistique et acrobatique dans et au pied des arbres par la Cie Exuvie, compagnie de cirque dansé et poétique. Ce spectacle sera suivi d’un échange avec les techniciens forestiers de l’association Coeur de Forêt..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



As part of the Fête de la Science, Jardin Bourian presents an artistic and acrobatic performance in and at the foot of the trees by Cie Exuvie, a dance and poetic circus company. The show will be followed by a discussion with forestry technicians from the Coeur de Forêt association.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el Jardin Bourian ofrece un espectáculo artístico y acrobático en y a los pies de los árboles a cargo de Cie Exuvie, una compañía de circo danzado y poético. El espectáculo irá seguido de un coloquio con técnicos forestales de la asociación Coeur de Forêt.

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes bietet Ihnen der Jardin Bourian eine künstlerische und akrobatische Performance in und am Fuße der Bäume von der Cie Exuvie, einer Kompanie für getanzten und poetischen Zirkus. Im Anschluss an diese Vorstellung findet ein Austausch mit den Forsttechnikern des Vereins Coeur de Forêt statt.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Cazals-Salviac