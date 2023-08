Atelier-goûter « Cabane en torchis » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 30 septembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Vous souhaitez fabriquer une cabane et la rendre originale et durable ? Vous souhaitez apprendre les bases pour réaliser un enduit en terre ? Le Jardin Bourian vous invite à venir expérimenter cette technique lors d’un après-midi convivial..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Would you like to build an original, sustainable tree house? Would you like to learn the basics of clay plastering? Le Jardin Bourian invites you to come and experiment with this technique during a convivial afternoon.

¿Te gustaría construir una casa en un árbol original y sostenible? ¿Le gustaría aprender los fundamentos del enlucido con arcilla? El Jardín Bourian le invita a probar esta técnica durante una tarde de convivencia.

Möchten Sie eine Hütte bauen und sie originell und nachhaltig gestalten? Möchten Sie die Grundlagen für die Herstellung eines Lehmputzes erlernen? Der Jardin Bourian lädt Sie ein, diese Technik an einem geselligen Nachmittag auszuprobieren.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cazals-Salviac