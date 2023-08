Stage au Jardin Bourian : « Empreintes végétales » Jardin Bourian Dégagnac, 9 septembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Pour ce quatrième stage de l’année, le Jardin Bourian vous propose la découverte de différentes techniques et savoir-faire autour des végétaux et de leurs utilisations.

Vous apprendrez alors à fabriquer votre encre végétale, vos fusains ou encore à imprimer sur vos tissus les empreintes des feuilles de votre jardin..

2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



For this fourth workshop of the year, Jardin Bourian invites you to discover different techniques and skills related to plants and their uses.

You’ll learn how to make your own vegetable ink and charcoal, and how to print your own garden leaves on fabric.

Para este cuarto curso del año, Jardin Bourian le invita a descubrir diferentes técnicas y habilidades relacionadas con las plantas y sus usos.

Aprenderás a fabricar tu propia tinta vegetal y carboncillo, y a estampar tus propias hojas de jardín sobre tela.

In diesem vierten Workshop des Jahres bietet Ihnen der Jardin Bourian die Möglichkeit, verschiedene Techniken und Fertigkeiten rund um Pflanzen und ihre Verwendung zu entdecken.

Sie lernen, wie Sie Ihre eigene Pflanzentinte oder Kohle herstellen oder Ihre Stoffe mit den Abdrücken der Blätter aus Ihrem Garten bedrucken.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cazals-Salviac