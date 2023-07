Les délices du Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 10 août 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Venez pour la journée des délices du Jardin Bourian !

Un repas très attendu car les bénévoles mettent tout leur cœur pour étonner et régaler leurs convives. Et c’est un festival de couleurs, de saveurs… Une découverte surprenante pour la vue, le goût… un immense buffet de saveurs à l’ombre du préau de la salle des fêtes, puis la suite du repas servi à table…

Et aussi, randonnées programmées en partenariat avec l’association Ça Marche et visite guidée des jardins !.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Come for the Jardin Bourian’s day of delights!

A highly anticipated meal because the volunteers put all their heart into surprising and delighting their guests. And it is a festival of colors, flavors … A surprising discovery for the sight, taste … a huge buffet of flavors in the shade of the courtyard of the village hall, then the continuation of the meal served at the table ..

And also, hikes programmed in partnership with the association Ça Marche and guided tour of the gardens!

Acompáñenos en el día de las delicias del Jardín Bourián

Una comida muy esperada porque los voluntarios ponen todo su empeño en sorprender y deleitar a sus invitados. ¿Y es un festival de colores y sabores? Un descubrimiento sorprendente para la vista, el gusto… un enorme buffet de sabores a la sombra del salón del pueblo, seguido de una comida servida en la mesa..

Y también, excursiones programadas en colaboración con la asociación Ça Marche y una visita guiada a los jardines

Kommen Sie zum Tag der Köstlichkeiten des Jardin Bourian!

Eine mit Spannung erwartete Mahlzeit, denn die Freiwilligen setzen ihr ganzes Herzblut ein, um ihre Gäste zu überraschen und zu verwöhnen. Es ist ein Festival der Farben und Geschmäcker… Eine überraschende Entdeckung für Augen und Geschmack… Ein riesiges Buffet mit verschiedenen Geschmacksrichtungen im Schatten des Vorplatzes des Festsaals, dann die Fortsetzung des Essens, das am Tisch serviert wird..

Außerdem: geplante Wanderungen in Zusammenarbeit mit dem Verein Ça Marche und geführte Besichtigung der Gärten!

