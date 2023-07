Atelier-goûter « Les plantes de rocaille » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac, 29 juillet 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Malgré les fortes chaleurs de l’été, certaines plantes semblent se porter à merveille, conservant leur fraîcheur et leur couleur verte.

Nous vous invitons à venir découvrir ces espèces si particulières et leurs astuces pour résister à la sècheresse..

2023-07-29 14:00:00 fin : 2023-07-29 17:00:00. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Despite the heat of summer, some plants seem to be doing just fine, retaining their freshness and green color.

We invite you to come and discover these very special species and their tricks for withstanding the drought.

A pesar del calor del verano, algunas plantas parecen ir viento en popa, conservando su frescor y su color verde.

Le invitamos a descubrir estas especies tan especiales y sus trucos para resistir la sequía.

Trotz der großen Hitze des Sommers scheinen sich einige Pflanzen wunderbar zu entwickeln und behalten ihre Frische und grüne Farbe bei.

Wir laden Sie ein, diese besonderen Arten und ihre Tricks, um der Trockenheit zu trotzen, zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Cazals-Salviac