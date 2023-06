Stage au Jardin Bourian : « A la découverte des pollinisateurs » Jardin Bourian Dégagnac, 17 juin 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Le Jardin Bourian organise un stage pour découvrir les insectes pollinisateurs du jardin.

Venez vous balader dans les allées du jardin, à la recherche de ses petits habitants, en compagnie de Philippe, entomologiste !.

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 5 EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Jardin Bourian is organizing a workshop to discover the garden’s pollinating insects.

Join entomologist Philippe for a stroll through the garden’s paths in search of its little inhabitants!

El Jardin Bourian organiza un curso para descubrir los insectos polinizadores del jardín.

Venga a pasear por los senderos del jardín en busca de sus pequeños habitantes, en compañía de Philippe, ¡un entomólogo!

Der Jardin Bourian organisiert einen Workshop, um die bestäubenden Insekten des Gartens zu entdecken.

Machen Sie einen Spaziergang durch die Gänge des Gartens und suchen Sie mit dem Entomologen Philippe nach seinen kleinen Bewohnern!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Cazals-Salviac