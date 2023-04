Stage au Jardin Bourian : « Plantes sauvages comestibles » Jardin Bourian, 1 avril 2023, Dégagnac.

Le Jardin Bourian organise un stage pour découvrir des plantes sauvages comestibles aux applications insoupçonnées.

Pour ce stage de printemps, notre animateur a contacté une botaniste professionnelle qui animera cette journée. Cela promet de belles découvertes et de belles dégustations puisque les plantes seront cuisinées dans l’après-midi..

2023-04-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-01 18:00:00. 15 EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



The Jardin Bourian is organizing a workshop to discover wild edible plants with unsuspected applications.

For this spring workshop, our organizer has contacted a professional botanist who will lead this day. This promises great discoveries and great tastings since the plants will be cooked in the afternoon.

El Jardin Bourian organiza un curso para descubrir plantas silvestres comestibles con aplicaciones insospechadas.

Para este curso de primavera, nuestro anfitrión ha contactado con un botánico profesional que dirigirá la jornada. Esto promete grandes descubrimientos y degustaciones, ya que las plantas se cocinarán por la tarde.

Der Jardin Bourian organisiert einen Workshop, um essbare Wildpflanzen mit ungeahnten Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken.

Für diesen Frühlingskurs hat unser Betreuer eine professionelle Botanikerin kontaktiert, die diesen Tag leiten wird. Das verspricht tolle Entdeckungen und Kostproben, da die Pflanzen am Nachmittag gekocht werden.

