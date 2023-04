Arbres en musique Jardin botanique Université Paris-Saclay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Arbres en musique Jardin botanique Université Paris-Saclay, 3 juin 2023, Orsay. Arbres en musique Samedi 3 juin, 14h00 Jardin botanique Université Paris-Saclay Gratuit. A travers une balade dans les collections du Jardin botanique, venez découvrir quels arbres se cachent derrière la fabrication d’instruments de musique familiers ou plus exotiques.

Renseignements et réservation : parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr Jardin botanique Université Paris-Saclay Rue du Château 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}] [{« link »: « mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}] Jardin reconnu pour le label « jardins botaniques de France et des pays francophones » : collections végétales et milieux semi-naturels. Rer B – Station Orsay-Ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00 ©Mathilde Bryant (Université Paris-Saclay)

