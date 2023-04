Concert Birdrums par Electroplume Jardin botanique Universite Paris-Saclay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Concert Birdrums par Electroplume Jardin botanique Universite Paris-Saclay, 27 mai 2023, Orsay. Concert Birdrums par Electroplume Samedi 27 mai, 14h00 Jardin botanique Universite Paris-Saclay Gratuit sur réservation. Lieu précis donné à l’inscription. Après des années de travail sur le chant des oiseaux, la rencontre de virtuoses parfois célèbres et souvent méconnus, certains restent muets… Pourquoi ? Espèce disparue. Disparu. Un mot simple à prononcer, aux conséquences pourtant difficiles à concevoir. Qu’est-ce qu’un oiseau disparu ? Beaucoup de réponses sont possibles, mais une nouvelle catégorie est arrivée: les « récemment disparus ». Ceux qu’on a pu voir voler, photographier, enregistrer… Sont-ils « moins-disparus » grâce à toutes ces informations ? Si oui, nous allons tenter de recréer les pièces d’anciens puzzles : imaginer un chant perdu, retrouver un mouvement fossilisé… tout cela en s’inspirant de ceux qui sont toujours là.

Gratuit sur réservation. Lieu précis donné à l'inscription. Jardin botanique Universite Paris-Saclay Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T15:30:00+02:00

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T15:30:00+02:00 musique oiseau Electroplume – PYPO Production

