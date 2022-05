Jardin Botanique – Trésors de jardins – Le Jardin botanique du Col de Saverne, 5 juin 2022, Saverne.

Jardin Botanique – Trésors de jardins –

Le Jardin botanique du Col de Saverne, le dimanche 5 juin à 10:00

Sur les hauteurs, à 4 km du centre-ville de Saverne, en direction du col, découvrez le Jardin botanique, dans son joli écrin de forêts et de verdure, avec une vue magnifique sur la plaine d’Alsace. Deux kilomètres de sentiers serpentent à flanc de colline et permettent d’admirer quelques 2200 espèces de plantes, et surtout les orchidées sauvages, pour lesquelles le Jardin botanique est réputé. Sa configuration et sa situation particulières lui confèrent le charme et la spécificité d’un jardin de montagne. Il a été créé en 1931 par Emile Walter (1873-1953), éminent botaniste et pharmacien à Saverne. Le programme est identique le dimanche 5 et le lundi 6 juin 2022 : Entrée gratuite du jardin Visites guidées gratuites à 11h et à 15h Exposition d’artistes Vente de plantes Animation musicale Tombola Vente de boissons et gâteaux. Petite restauration

Visites guidées et visites libres

Le Jardin botanique du Col de Saverne Col de Saverne RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00