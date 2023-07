Exposition « L’Envol » Jardin Botanique Sedan, 17 mai 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

L’exposition a été permise grâce au travail complémentaire des deux artistes contemporains de renom Lora Ka, poète, et Marc Colonna D’istria, artiste plasticien formé aux Beaux-Arts. Au travers d’une déambulation artistique et poétique en ville, découvrez une cinquantaine de panneaux interactifs avec QR Code mêlant la magie des mots de Lora Ka et l’univers graphique singulier de Marc Colonna D’istria..

2023-05-17 fin : 2023-09-17 . .

Jardin Botanique

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The exhibition was made possible thanks to the complementary work of two renowned contemporary artists Lora Ka, poet, and Marc Colonna D’istria, visual artist trained at the Beaux-Arts. Through an artistic and poetic stroll in the city, discover fifty interactive panels with QR Code mixing the magic of Lora Ka’s words and the singular graphic universe of Marc Colonna D’istria.

La exposición ha sido posible gracias al trabajo complementario de dos artistas contemporáneos de renombre: Lora Ka, poeta, y Marc Colonna D’istria, artista visual formado en Bellas Artes. A través de un paseo artístico y poético por la ciudad, descubra unos cincuenta paneles interactivos con código QR que combinan la magia de las palabras de Lora Ka y el singular universo gráfico de Marc Colonna D’istria.

Die Ausstellung wurde durch die ergänzende Arbeit der beiden renommierten zeitgenössischen Künstler Lora Ka, einer Dichterin, und Marc Colonna D’istria, einem an der Kunsthochschule ausgebildeten bildenden Künstler, ermöglicht. Entdecken Sie auf einem künstlerischen und poetischen Spaziergang durch die Stadt rund 50 interaktive Tafeln mit QR-Code, die die Magie der Worte von Lora Ka mit dem einzigartigen grafischen Universum von Marc Colonna D’istria verbinden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme