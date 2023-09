Exposition L’Envol Jardin botanique Sedan, 16 septembre 2023, Sedan.

Exposition L’Envol 16 et 17 septembre Jardin botanique Entrée libre, gratuit.

Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine est le dernier pour découvrir l’exposition « L’Envol » des artistes Lora K et Marc Colonna d’Istria au jardin botanique de Sedan. La poète Lora K, et l’artiste plasticien Marc Colonna d’Istria ont travaillé ensemble pour donner vie à une balade poétique dans le jardin botanique.

Poèmes et oeuvres plastiques s’entremêlent pour permettre au visiteur de rêver et s’évader.

Jardin botanique Avenue de Verdun, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la destruction des fortifications. C’est dans ce cadre que le jardin botanique est créé dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste sedanais. Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-Bodin.

