Visite libre d’un jardin botanique 15 – 17 septembre Jardin botanique Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Arpentez ce véritable musée vivant et partez à la découverte de plus de 3000 espèces végétales sur un espace de 2 hectares.

Jardin botanique Chemin des Gougins, 10400 Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03 25 21 94 18 http://www.jardin-botanique.org https://www.instagram.com/jardinbotaniquemarnaysurseine/?hl=en Véritable musée vivant des plantes et formidable conservatoire de la biodiversité, le jardin botanique de Marnay-sur-Seine vous invite à reconsidérer votre rapport au monde végétal. On peut même évoquer une approche sensuelle et poétique de la nature. Déambulez au fil des différentes parties du jardin disposées selon un parcours d’une vingtaine de thèmes : le chemin de l’évolution, les roseraies, les plantes médicinales, les plantes condimentaires, le potager, le jardin d’ombre, le jardin conservatoire, le jardin ornemental, le mur végétal… Plus de 3000 espèces végétales vous attendent sur un espace de 2 hectares.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

